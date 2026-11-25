„Булгаргаз" настоява „Топлофикация София" да подпише споразумение за признаване на задълженията си по 39 неплатени фактури на обща стойност 301 942 297,70 евро до 31 декември 2026 г. Общественият доставчик е изпратил писмо до столичното дружество и всички компетентни институции с предупреждение, че в противен случай ще пристъпи към съдебно събиране на вземанията си.

Фактурите са за природен газ, доставен през 2024 г., като сроковете на погасителната давност за вземанията по тях изтичат през 2027 г. Чрез подписването на споразумението „Топлофикация София" трябва изрично да признае задълженията си, с което да бъде прекъсната погасителната давност.

Общият дълг на столичното дружество към „Булгаргаз" вече възлиза на 971 млн. евро, съобщиха от обществения доставчик.

Оттам определят изпратеното писмо като последна покана за извънсъдебно уреждане на задълженията. Ако споразумението не бъде подписано до края на годината, „Булгаргаз" ще започне поетапно да предявява съдебни искове за събиране на дължимите суми. Според дружеството това ще доведе до допълнителни съдебни разноски за „Топлофикация София", които ще надхвърлят 12 млн. евро, информира БГНЕС.

В писмото си „Булгаргаз" отново настоява и за предоставяне на пълна информация за финансовото и ликвидното състояние на столичната топлофикация. Срокът за това е 5 декември 2026 г., а поисканите данни включват 13-седмична прогноза за паричните потоци и конкретизиран график на плащанията.

Общественият доставчик е поискал тази информация още преди повече от месец, но до момента не е получил отговор.