Близки на изчезналия в Гърция българин отиват на протест пред полицията в граничния Като Неврокопи. 24-годишният Билял Илиев от кв. Кремиковци на гърменското село Марчево нямат връзка с него от събота. Тогава той е отишъл при свой познат в село от района на Като Неврокопи, при когото е работил във фермата в последните години. След това с него няма връзка.

Полицията в Гърция го издирва, за разпит е привикан и приятелят му, но той не давал никакви обяснения. От три дни десетки роднини и приятели на Билял с микробуси пристигат в Като Неврокопи и се опитват да го намерят.

По неофициална информация в неделя е открит микробуса на младия мъж, а сигнал на телефона му е засечен в района на близко село.

Днес десетки жители на квартала от с. Марчево се събраха и тръгнаха към ГКПП Илинден-Есохи и имат намерение да блокират пункта. След това са решили да отидат на протест пред полицията в Като Неврокопи.

"Искаме полицията да ни даде информация как върви издирването на нашия приятел. Искаме и българската и гръцката полиция да работят заедно, за да го намерят. Мислим, че е отвлечен и скрит някъде", казаха близки на Билял.