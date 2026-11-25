Окръжният съд в Бургас разглежда искането на прокуратурата за постоянно задържане под стража на 66-годишния Асен Василев, обвинен в умишлено причиняване на смърт при тежката катастрофа на АМ „Тракия", в която загина директорката на СУ „Св. св. Кирил и Методий" в Карнобат Маргарита Паскалева. Очаква се в 14 ч. съдът да обяви решението си дали той ще остане в ареста.

Според прокуратурата разследването е установило, че автомобилът на Василев се е движил със скорост от 251 км/ч при разрешени 140 км/ч. Данните са извлечени от електронния модул на колата, който записва скоростта и активирането на различните системи през петте секунди преди отварянето на въздушните възглавници. Това обясни прокурорът Мануил Манев, съобщава bTV.

По думите му три секунди преди удара автомобилът се е движил с около 250 км/ч. Манев посочи, че подобна скорост е изключително рядко срещана при катастрофи в региона. Той допълни, че в последния участък от магистралата преди сблъсъка колата се е движила постоянно с над 200 км/ч.

„Това говори за едно неглижиране на последиците", коментира прокурорът.

Инцидентът стана на 9 ноември на АМ „Тракия" в участъка от Карнобат към Бургас. По данни от разследването двата автомобила са пътували в една посока, когато колата на Василев настигнала и ударила тази на Паскалева. Според обвинението шофьорът е нарушил правилата за движение и умишлено е причинил смъртта на жената.

За това престъпление законът предвижда наказание от 10 до 20 години затвор.

Защитата на Асен Василев оспорва посочената скорост. Адвокатът му Крум Йорданов заяви, че тя все още не е установена с автотехническа експертиза и предстои да се види дали заключението на вещите лица ще потвърди данните, представени от прокуратурата.

66-годишният Василев е с висше образование, работи като консултант и до момента не е осъждан.

Семейството на загиналата Маргарита Паскалева очаква справедлива присъда. Това заяви нейната сестра, която отказа да коментира повече случая.