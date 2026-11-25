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Георги Терзийски е разследван за безстопанственост

Досега за строежа на магистралата имаше обвиняеми, източвали пари от каса, пренасяни ги в чували

Бивш шеф на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" е обвинен в безстопанственост в особено големи размери заради нарушения при строителството на автомагистрала „Хемус". По информация на „24 часа" това е Георги Терзийски, който ръководеше пътната агенция в периода 2019 - 2021 г.

Именно през този период чрез кухи фирми са били източени 53 млн. лева, изнесени в чували.

Според Софийската градска прокуратура действията на бившия шеф на АПИ са причинили щети на агенцията за 260 млн. лева без ДДС, или 312 млн. лева с ДДС.

Обвинението обхваща периода от 9 юни 2019 г. до 10 юни 2020 г. Според разследващите през това време той не е упражнил необходимия контрол върху изпълнението на договора между АПИ и държавното дружество „Автомагистрали" ЕАД за изграждането на участъци от "Хемус".

Прокуратурата твърди, че бившият председател на пътната агенция е подписал допълнително споразумение, с което е разрешил авансово плащане на 260 млн. лева без ДДС за строителни дейности по участъци 4, 5 и 6 на „Хемус", въпреки че първоначалният договор изрично не е допускал подобни плащания.

Към този момент за участъци 5 и 6 не е имало окончателно завършени и одобрени проекти, разрешения за строеж и необходимите документи за откриване на строителните площадки.

През юни 2020 г. Терзийски е представил пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството документ за плащане, който не е бил одобрен от компетентния експертен съвет на АПИ, както изисквал договорът.

Според прокуратурата в резултат на тези действия на „Автомагистрали" ЕАД са били изплатени средства за строителни работи по участъци 5 и 6, които реално не са били извършени в посочените обеми. Престъплението е квалифицирано като особено тежък случай на безстопанственост.

Разследването се води от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура и продължава.