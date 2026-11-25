Научните изследвания, новите идеи трябва да са на бюрото на институциите, когато вземат решения за България. Това каза президентът Илияна Йотова, която участва в тържеството за патронния празник на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
"Празникът не е само на академичната общност, а на цяла България. За Софийският университет се говори като за Университета в историята на Алма Матер е реализирана част от историята на нашата държавност. Днес Софийският университет все така уверено се отличава с достойното си място сред университетите в Европа и целия свят", каза още Илияна Йотова.
"Университетът - това са неговите хора. Имаме късмета да живеем в свят, в който благодарение на знанията може да постигнем огромен напредък във всички области, Независимо колко бързо се променя светът, неговото бъдеще зависи от хората", с тези думи се обърна към академичната общност в аулата се обърна ректорът на Софийският университет професор Елиза Стефанова.
На церемонията бяха връчени отличия на изявени ученици и студенти, както и дипломите на новоизбраните професори, и преподаватели, добили научната степен "доктор на науките".