Има ново мнозинство зад кмета Христо Грудев

Костадин Яков от ГЕРБ е новият председател на Общинския съвет в Асеновград след близо година без титуляр на поста. За него на днешната сесия гласуваха общо 18 съветници - 8 от ГЕРБ, 3-ма независими, четирима от БДС "Радикали" и по един от ДБ, "Български възход" и ВМРО.

Яков заемаше същата позиция в първия мандат на кмета Христо Грудев и има опит като председател на местния парламент, коментираха съветници. По думите им днешното гласуване е показало, че има нова конфигурация в Общинския съвет и желязно мнозинство зад ГЕРБ. Част от него вече са БДС "Радикали" и по един от ВМРО и "Български възход".

Според наблюдатели избирането на Яков е станало с договорки.

Излъченият в началото на мандата общински председател Иван Иванов (БДС "Радикали) беше свален на 17 декември м.г. и оттогава заседанията ръководеха временни шефове, сред които Светозар Шуманов и Петко Чирпанлиев.