Основен приоритет ще бъде подмяната на повредените и негодни за използване съдове в селата на общината

За закупуването на новите контейнери в предложената от Община Шумен за обществено обсъждане план-сметка за чистотата през 2027 година са заложени 640 800 евро. Средствата ще позволят поетапно обновяване на съдовете за битови отпадъци, като основен приоритет ще бъде подмяната на повредените и амортизирани контейнери в селата на общината.

Подмяната ще се извършва по график, който ще бъде изготвен от общинската администрация съобразно потребностите на отделните населени места. Приоритет ще имат селата, в които необходимостта от нови съдове е най-голяма.

Наред с обновяването на контейнерите, в проекта на план-сметката за 2027 година са заложени 483 281 евро за сметосъбиране и сметоизвозване в селата. Средствата са определени въз основа на прогнозните количества отпадъци и разходите за тяхното транспортиране, като е отчетена и отдалечеността на отделните населени места.

През 2027 година честотата на сметосъбирането в селата ще се запази спрямо настоящата година. Обслужването ще продължи съгласно утвърдените графици за отделните населени места.

Паралелно с обновяването на съдовете Община Шумен подготвя промяна в организацията на сметосъбирането в селата. Дейността ще бъде поета от Общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ след осигуряването на необходимата специализирана техника и контейнери. До създаването на тази готовност обслужването ще продължи да се извършва от външен изпълнител.

В предложената от Община Шумен план-сметка е заложена и друга важна стъпка в развитието на системата за управление на отпадъците – въвеждането на разделно събиране на хранителни и биоразградими отпадъци. За целта ще бъдат предоставени специализирани контейнери както в селата, така и в град Шумен и кварталите. Обслужването им ще се извършва с нови специализирани автомобили, а събраните отпадъци ще бъдат транспортирани до компостиращата инсталация за последваща обработка.

Срокът за изграждане и въвеждане в експлоатация на компостиращата инсталация е до края на 2027 година. За изпълнението на проекта е определен екип, който отговаря за организацията, контрола и спазването на сроковете.

Обновяването на контейнерите, подготовката за поемане на сметосъбирането от ОП БКС и въвеждането на разделно събиране на биоразградимите отпадъци са част от мерките за подобряване на услугите по управление на отпадъците на територията на общината.

Предложената от Община Шумен план-сметка за чистотата през 2027 година е публикувана за обществено обсъждане на официалната интернет страница на общината.