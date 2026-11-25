На 26 ноември 2026 г. (четвъртък) Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Стратегическият институт за национални политики и идеи (СИНПИ) организират Национален дискусионен форум „Едно дете, една система: Стратегическо взаимодействие между институциите, научната и експертната общност“.
Събитието ще се проведе от 11:00 ч. в Гранд Хотел София, гр. София.
В основата на инициативата стои разбирането, че бъдещето на българските деца е споделена обществена и институционална отговорност, която изисква последователни и съгласувани действия.
Форумът има за цел да обедини представители на държавните институции, научната и експертната общност в общ професионален диалог по ключови въпроси, свързани със здравето, образованието, сигурността, правата и пълноценното развитие на децата.
В рамките на четири тематични панела ще бъдат разгледани въпроси, свързани със здравето и ранното детско развитие, ролята на семейството, образованието и спорта, детското правосъдие и закрилата на детето.
Основният акцент ще бъде поставен върху възможностите за по-добра координация и съгласуваност на действията между отделните системи и утвърждаването на единен подход, в центъра на който стои детето с неговите права, потребности и интереси.