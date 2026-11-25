Двама търновци ще прекарат по 17 г. в затвора за опит за убийство с нож, извършен на 25 септември 2022 г. на ул. „Мармарлийска" във Велико Търново. Наказанията за подбудителя и прекия извършител на нападението са окончателно потвърдени от ВКС, съобщиха от Апелативната прокуратура.

Обвинителният акт беше внесен в съда от Окръжна прокуратура – Велико Търново през месец септември 2023 г. Повдигнати бяха обвинения на М. М. – за опит за предумишлено убийство, извършено в условията на опасен рецидив, и на И. А. – за подбудителство и помагачество в опита за предумишлено убийство, както и за закана с убийство. Поводът за извършване на престъплението беше свързан с ревностни мотиви от И. А. към съпругата му. Той се държал агресивно с жена си и тя го напуснала. По нейна молба до Районен съд-В.Търново, била издадена Заповед за незабавна защита от домашно насилие, имало и насрочено съдебно заседание по делото за 28.09.2022 г.

Насилникът отправял закани и към пострадалия М.С., с когото съпругата му започнала да съжителства. Решил, че ако убие новия й партньор, ще има възможност отново да се събере с нея и искал това да стане преди датата на заседанието. Уговорил обвиняемия М.М., вече лежал в затвора за наръгване с нож на бившата си съжителка, да му помогне.

На 25 септември двамата съучастници изчакали двойката да излязат от жилището си, последвали ги, издебнали подходящо място, нападнали пострадалия и 42-годишния бивш пандизчия му нанесъл три удара с нож в областта на гърдите и корема. Живота му беше спасен само благодарение на своевременната намеса на лекарите от болницата във Велико Търново. Полицията успя да разкрие извършителите и намери ножа, изхвърлен в шахта на ул. „Васил Левски" № 27.

С Решението си от 09.11.2026 г. Върховният Касационен съд потвърди наказанията от по 17 години лишаване от свобода при първоначален строг режим за всеки от двамата извършители. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.