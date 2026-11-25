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25-годишен мъж и 13-годишният му брат са откраднали медни тръби от газовите инсталации на четири апартамента в Добрич. За случая съобщават от Областната дирекция на МВР.

25-годишният мъж е задържан на 24 ноември от служители на Първо районно управление в Добрич. В хода на разследването е установено, че той е извършил кражбата заедно с 13-годишния си брат.

Двамата са задигнали медни тръби, част от газовите инсталации на четири апартамента в квартал „Дружба". Престъплението е извършено в периода от 18 до 19 ноември.

С постановление на Районната прокуратура в Добрич на 25-годишния мъж е наложена мярка за задържане за срок до 72 часа. Работата по установяване и документиране на престъпната дейност продължава.

При друг случай от 24 ноември полицаи в Каварна са задържали 47-годишен мъж за кражба на велосипед. Колелото било оставено пред закусвалня в града. Откраднатият велосипед е върнат на собственика, а по случая е образувано досъдебно производство.