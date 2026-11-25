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Административният съд във Варна остави без движение жалбата на кмета Благомир Коцев срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК), с което бяха предсрочно прекратени пълномощията му.

Причината е, че при проверката на документите съдът е установил, че жалбата не отговаря на изискванията за редовност, съобщават от пресцентъра на институцията, като допълват, че на страните са дадени указания за отстраняване на нередовностите.

Съдът открил нередност около пълномощното, с която е подадена жалбата.

Ако те не бъдат изпълнени в определения от съда срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство ще бъде прекратено.

Разпореждането на съда не подлежи на обжалване.

На 23 ноември Общинската избирателна комисия – Варна прекрати пълномощията на кмета Благомир Коцев заради установени нарушения, свързани с отпуските му през миналата година, когато той беше задържан в ареста. Решението беше взето с 20 гласа „за" и 6 „против". Председателят на комисията Велин Жеков уточни, че са разгледани два сигнала от 2025 г.

Благомир Коцев оспори решението на Общинската избирателна комисия – Варна, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията му като кмет. Той подаде жалба до Административния съд – Варна в законовия срок, като настоява магистратите не само да отменят решението, но и да спрат предварителното му изпълнение.