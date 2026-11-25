Полицай е арестуван при специализирана полицейска операция на Дирекция "Вътрешна сигурност" на територията на Велико Търново.

В хода на оперативно - издирвателни действия, проведени от служители на Дирекция „Вътрешна сигурност", е задържан полицейски служител на ОДМВР Велико Търново на длъжност полицейски инспектор в РУ - Елена. При проведени действия по разследването в жилище, обитавано от служителя, са намерени и иззети 5 гладкоцевни и нарезно огнестрелни оръжия, собственост на други лица, късо огнестрелно оръжие, над 300 патрона от различен калибър, съобщиха от МВР. Имало още около 1000 гилзи, към 4 кг барут, множество технически уреди и инструменти за направа на боеприпаси, както и за ремонт на гладкоцевни и нарезни пушки.

По случая е образувано досъдебно производство в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Велико Търново.

Предстоят допълнителни действия по разследването. Полицейският служител е задържан със заповед за срок до 24 часа.