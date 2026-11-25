Милен Шишков е с пробация в Созопол, но не я спазва

Бездомникът Милен Шишков, присъствал на смъртоносния побой над мъж на пловдивската автогара "Юг", беше обявен за общодържавно издирване от Окръжния съд. Шишков е бил там заедно с подсъдимия за смъртта на пребития Стефан Минков - Марин Караджов, но е неоткриваем. Осъден е на пробация по друго дело в Созопол, но не я изпълнява и ако бъде открит, ще бъде доведен принудително в съда в Пловдив.

Според прокуратурата Милен Шишков и Марин Караджов често пребивавали на автогарата и просели. На 19 септември м. г. 52-годишният Стефан Минков, работещ по строежи в Турция и у нас, чакал автобуса за Бурса. Видял Шишков и Караджов и ги обвинил, че са го обрали по-рано през деня. Избухнал скандал, според подсъдимия Минков извадил нож, тогава Караджов взел дървен кол и го ударил няколко пъти по главата. Раненият бил откаран в болница, където починал на 22 септември.

Охранителят на автогарата Валери Панайотов, който обаче не е бил на смяна в момента на побоя, разказа, че колегата му, дежурил в онзи ден, му споделил, че Минков размахал нож, после бил ударен с дървен кол или клон и имало кръв и по секторите за спиране на автобусите. Какво точно обаче се е случило, ще трябва да се изясни от разпита на клошаря Милен Шишков и други свидетели, които не се явиха на днешното заседание.

Делото продължава на 4 януари догодина.