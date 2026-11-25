Над 20 000 тона RDF гориво са извозени от завода за отпадъци в София от август до края на октомври. Разчистени са натрупаните количества по технологичните площадки, възстановена е основната техника, а над 70% от задълженията към доставчици и изпълнители са погасени. Следващата задача пред Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) е модернизацията на деветте клетки за биосушене.

Това стана ясно при инспекция на кмета на София Васил Терзиев в завода, извършена три месеца след смяната на неговото ръководство. Целта на проверката беше да бъдат проследени резултатите от работата на новия екип и напредъкът по подготовката за модернизация на предприятието.

„Този завод е гръбнакът на системата за управление на отпадъците в София. Днес виждаме, че площадките са разчистени, техниката е възстановена, финансите са стабилни. Следващата стъпка е модернизацията на деветте клетки за биосушене, така че да подобрим качеството на произвежданото RDF гориво", заяви Терзиев.

снимка: Столична община

Юлиан Даскалов беше назначен за директор на СПТО в края на юли тази година. Сред основните задачи пред новото ръководство бяха разчистването на натрупаните количества RDF, възстановяването на техниката, ускоряването на обществените поръчки и подобряването на финансовото управление.

От август до 29 октомври предприятието е предало за оползотворяване над 20 000 тона RDF. По данни на СПТО през този период са транспортирани 19 040 бали с общо тегло 10 623 тона, както и още 10 138 тона насипно RDF гориво. Около 8000 тона от извозените количества, или над 10 000 бали, са били натрупани преди това по технологичните площадки на завода.

„Щастлив съм да видя, че балите от RDF са разчистени и няма летящи боклуци навсякъде", коментира кметът при огледа на площадките.

Възстановена е и основната механизация на предприятието. Четири от общо петте камиона с кукова система за извозване вече работят. След тежка авария през август е ремонтиран и мостовият кран в приемните бункери.

В нормален режим отново работи и фотоволтаичната централа, която преди това е функционирала с около 25% от проектния си капацитет. По данни на директора на СПТО в момента производството на електроенергия е по-високо, отколкото през най-топлите месеци.

Подобрено е и финансовото състояние на предприятието. Над 70% от натрупаните задължения към доставчици и изпълнители вече са погасени. От началото на 2026 г. до август са били обявени шест обществени поръчки, а впоследствие са подготвени и изпратени до Столичната община документации за още 24 поръчки, свързани с ремонти, доставки и техническо обслужване.

По време на инспекцията Терзиев припомни и състоянието на завода в началото на мандата си. В края на 2023 г. над 90% от отпадъка се е депонирал директно. През 2024 г. делът на директно депонирания боклук е намален до 1,3% – над 20 пъти спрямо предходната година. Възстановено е производството на RDF, а прекратяването на неизгодни договори, включително плащанията към външен посредник за сепариране, е спестило по 3 млн. лева годишно на общинския бюджет.

През 2025 г., по време на кризата със сметосъбирането в София, екипите на СПТО, включително тогавашното ръководство, ежедневно са работили на терен и са участвали в обслужването на контейнерите в четири столични района. През целия период заводът е продължил да работи, производството на RDF не е спирало, а директното депониране не се е увеличило.

Допълнителното натоварване обаче се е отразило на темпа на извозване и оползотворяване на натрупаното RDF гориво, както и на подготовката и обявяването на обществените поръчки за ремонти и поддръжка.

Вече е подготвен план за действие за обновление и реконструкция на предприятието. Първата стъпка предвижда модернизация на деветте клетки за биосушене, която трябва да подобри качеството на произвежданото RDF гориво.

„След като предприятието помогна на София да премине през кризата със сметосъбирането, сега можем да ускорим работата по развитието на завода. Имаме конкретни резултати и ясни задачи за следващия етап – модернизацията", посочи Васил Терзиев.