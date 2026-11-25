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39-годишен мъж е обвинен за притежание на порнографски материали с непълнолетни, както и за държане на наркотици в София. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Според събраните до момента доказателства в периода от 5 януари до 23 ноември 2026 г. в София обвиняемият Дж.С. е държал порнографски материали, за чието създаване е използвано лице под 18 години или лице, което изглежда като непълнолетно.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност и за държане без надлежно разрешително на 2,60 грама канабис и 3,37 грама амфетамин.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 159, ал. 6 и чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 от Наказателния кодекс. За тях се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Дж.С. е осъждан в миналото, но е реабилитиран. С постановление на наблюдаващия прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".