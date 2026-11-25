Само в столицата двойките, които живеят без брак, са 70 хиляди и представляват около една пета от всички семейства в града

Предложението те да бъдат вписани в наредбата е на общинския съветник Димитър Шалъфов

И хората във фактическо съжителство да могат да организират кремацията на покойния си партньор, с когото са живяли минимум 5 години. Решителната крачка в признаване на правата им може да направи Столичният общински съвет, който днес е публикувал за обществено обсъждане промяна в Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредна дейност.

До важната промяна, която ако бъде въведена в София, несъмнено ще я последват и другите градове, се стигна след тъжна констатация на колежката ни от "България днес" Аделина Георгиева. Преди десетина дни тя загуби спътника в живота си колегата Владимир Клисуров. Двамата са заедно 12 години, имат и двама сина, но се оказа, че поради липсата на граждански брак, Аделина не можеше да организира кремацията, каквато е била последната воля на Владимир. Просто, защото за закона тя е никой тъй като нямат граждански брак. Според действащите общински наредби не само в столицата, но и в другите градове, хората във фактическо съжителство не попадат сред тези, които могат да организират кремацията на партньорите си. Аделина призова за промяна.

"24 часа" я подкрепи. Припомнихме, че според последните данни на НСИ над 350 хил. двойки у нас живеят във фактическо съжителство и на практика нямат дори право да изпълнят последната воля на спътника в живота си.

Общинарят Димитър Шалъфов се вслуша в призива и предложи промяна в наредбата.

В предлагания от него текст се казва, че фактическото съпружеско съжителство е доброволното съвместно живеене на две пълнолетни лица, които не са в граждански брак помежду си и не са роднини по права линия или по съребрена линия до четвърта степен включително, водят общо домакинство и са свързани с трайна лична връзка и взаимна грижа, сходни с тези между съпрузи.

Временното отсъствие на едното лице от общото жилище поради лечение, настаняване в лечебно заведение или в социална услуга или поради други обективни причини не прекъсва срока.

Също така е записано, че лицето във фактическо съжителство подава писмена декларация по образец, утвърден от кмета на Столичната община, в която посочва началото и продължителността на съжителството, известните му други роднини и изразили ли са те воля относно кремацията, както и всяка известна му воля на покойника относно

погребението му.

Ето какво посочва общинският съветник Димитър Шалъфов в мотивите си:

Фактическото съжителство отдавна е престанало да бъде изключение в българското общество. Според резултатите от преброяването на населението през 2021 г. в съжителство без брак живеят 324 591 семейства, или 17,4 на сто от всички семейства в страната, при 13,7 на сто десет години по-рано, а в столицата двойките, които живеят заедно без сключен брак, са над седемдесет хиляди и представляват около една пета от всички семейства в града.

Същата тенденция личи и в данните за раждаемостта, тъй като през 2025 г. извънбрачните раждания в страната са 61,5 на сто от всички раждания, като за 80,6 на сто от тях има данни за бащата, което според Националния статистически институт сочи, че тези деца най-вероятно живеят с двамата си родители във фактическо съжителство. Тези данни показват, че става дума за масов и устойчив модел на семеен живот, а не за маргинално явление, поради което липсата на изрична уредба засяга значителна и нарастваща част от жителите на столицата в един от най-тежките моменти от живота им.

Зад статистиката стои една проста житейска истина. Хората, които са избрали да живеят заедно, без да формализират отношенията си, споделят дом, средства, грижи и планове за бъдещето по начин, който по своето съдържание не се различава от брачния съюз, и в последните години от живота на всеки от тях именно другият е човекът, който познава неговите вярвания, страхове и желания, включително по въпроса дали да бъде погребан или кремиран.

Далечните кръвни роднини, напротив, нерядко са разпръснати но света, а родствената връзка, която им дава предимство, е формална и в много случаи е лишена от всякакво житейско съдържание. Когато нормата поставя формалното родство над действителната близост дори в случаите, в които това родство е най-далечно, тя престава да изпълнява своята цел да посочи човека, на когото най-сигурно може да бъде поверено решението за окончателното изпращане на починалия.