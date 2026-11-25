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Членовете на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) проведоха работна среща с високопоставена делегация от Италия, събощават от институцията.

В разговорите от италианска страна участие взеха Антонело Краколичи – председател на Комисията „Антимафия и антикорупция" към Регионалното събрание на Сицилия, Луиджи Сунсери – председател на Комисията по европейските въпроси, Карло Марцела – заместник-главен прокурор на Палермо, Джовани Анточи - прокурор и Джузепе Де Франческо - почетен консул на Италия в Пловдив.

Работната среща е продължение на партньорското сътрудничество, основите на което бяха положени при посещението в Палермо на двама от членовете на Комисията - Мариана Шотева и Милен Шопов.

Новата КПК започна оперативната си дейност преди три седмици.

По време на днешната среща членовете на Комисията за противодействие на корупцията и гостите им обсъдиха въпроси, свързани с превенцията и противодействието на корупцията.

Представителите на КПК са запознали италианските гости със структурата, правомощията и актуалните приоритети в дейността на новосформираната независима антикорупционна комисия. От своя страна магистратите споделили дългогодишния италиански опит в разследването на корупционни схеми и прозрачността при управлението на публични средства. Засегнати са и общите предизвикателства пред България и Италия, свързани с противодействието на корупционните прояви.

Членовете на КПК и италианските гости се обединиха около мнението, че задълбочаването на прекия институционален диалог и обменът на експертиза между България и Италия са от съществено значение за повишаване на ефективността в противодействието на трансграничните корупционни практики. Двете страни изразиха готовност за задълбочаване на двустранното сътрудничество и реализиране на бъдещи съвместни инициативи.

Срещата с италианската делегация е поредната работна среща на членовете на Комисията за противодействие на корупцията, като част от усилията за изграждане на устойчиво и ефективно взаимодействие в борбата с корупцията.