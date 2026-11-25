Международният форум Danube Navigation & Tourism Conference в Букурещ събра за поредна година представители на държавни институции, пристанищни администрации, дипломатически мисии и водещи туроператори от крайдунавските държави, както и експерти от речните басейни на Рейн и Майн. Сред участниците и в тазгодишното издание бе заместник-кметът на община Русе Златомира Стефанова. Основна тема на конференцията бяха последиците от продължителното маловодие през 2026 г., необходимите мерки за поддържане на корабоплаването и перспективите пред развитието на речния туризъм.

В панелите, посветени на климатичните промени, устойчивостта и поддържането на плавателния път, представители на институции и експерти от крайдунавските държави бяха категорични, че маловодието е общ проблем, който изисква съгласувани и дългосрочни решения. Наред с представените иновативни временни мерки за справяне със засушаванията, основният извод за Долен Дунав е, че интересът към круизите остава стабилен и операторите не планират намаляване на пътуванията. Участниците във форума подчертаха необходимостта от навременни действия на крайдунавските държави за поддържане на плавателния път, тъй като липсата на адекватни мерки създава риск от загуба на пазари и приходи както в круизния туризъм, така и за карго индустрията.

Сериозно внимание в програмата бе отделено и на сигурността на корабоплаването в условията на войната в региона и начините, по които екипажите и круизните компании се адаптират към рисковете. Успоредно с това водещи анализатори и дестинационни организации представиха как изкуственият интелект вече трансформира управлението, планирането и обслужването в индустрията, както и какви са реалните възможности за привличане на растящите азиатски пазари към дестинациите по Дунав.

В рамките на срещите си с международни туроператори и представители на бранша Златомира Стефанова обсъди конкретни възможности за по-тясно партньорство с местните власти. Сред разгледаните теми бяха и плановете на круизните оператори да компенсират периодите на ниски води чрез нови маршрути, по-интензивно използване на месеците с благоприятни водни нива и разширяване на сезона към ноември и декември. Това открива пряка възможност за големите крайдунавски градове като Русе да привличат повече туристи чрез развитие на силни коледни базари и тематични празнични събития, съобразени с програмите на круизните компании.

„Дунав не може да бъде пренебрегван. Необходима е много сериозна крачка и съвместни усилия с професионалистите от сектора и международните ни партньори, за да се вземат спешни решения и да се използват всички програми и проекти за осигуряване на необходимата инфраструктура. В контекста на промените, които вече са настъпили, няма време за отлагане. Необходимо да бъдат предприети спешни действия, за да се предотвратят загуби на пазари, приходи и възможности за развитие на корабоплаването и туризма по Дунав", заяви заместник-кметът Златомира Стефанова.