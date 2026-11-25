Към момента участниците в боя се издирват, те са били с маски и качулки

Тийнейджъри на възраст 15-16 години са се сбили пред Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев", известна като "Дървото" в Пловдив. Не е ясно обаче дали те са възпитаници на гимназията.

Боят е станал днес, а сигналът е подаден преди 11 часа на телефон 112 от персонала на заведението, което е в близост до учебното заведение. В мелето са участвали около 8 ученици.

До сбиването се стигнало заради футболната принадлежност на двете групи - едната подкрепяла "Ботев", а другата "Локомотив." Първоначално двете агитки си разменили словесни закани, а след това се стигнало и до физическа саморазправа.

Към момента полицията в Пловдив не е установила самоличността на участниците в боя, още се издирват. От видеонаблюдението се вижда, че тийнейджърите са с маски на лицето и качулки, което допълнително затруднява разследващите.