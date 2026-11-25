Служителите на регионалната дирекция „Инспекция по труда" в Добрич прекъснаха работа за един час в сряда в знак на протест срещу ниските възнаграждения. Между 10 и 11 ч. те излязоха с плакати с надпис „Достойно заплащане" и настояха за увеличение на заплатите с 350 евро и възстановяване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.

Протестът е част от стачните действия, организирани от Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа" в седем държавни институции. Те се провеждат в периода от 23 ноември до 1 декември под наслов „Справедливост и равни права". Сред исканията на синдиката е и осигуряването на 54 млн. евро в бюджета за 2027 г.

„Стартовата заплата на един инспектор по труда е 800 евро брутно или малко над 600 евро чисто", заяви Маргарита Ефтимова, регионален председател на КТ „Подкрепа" в Добрич. По думите й в страната работят около 300 инспектори, които трябва да контролират приблизително 400 000 фирми.

„Ако това не е подигравка с труда на тези хора. Често те са и прокурори, и разследващи, и инженери при проверки във фирми. Те отговарят и за трудовите злополуки", коментира Ефтимова.

Тя постави въпроса как държавата може да се бори със сивата икономика, когато контролната й функция е недостатъчно обезпечена както с персонал, така и с достойно заплащане. Според нея политиката в тази сфера, наред със социалните услуги, трябва да бъде изведена на преден план, но това не се случва от години.

„Подкрепям колегите в справедливите им искания. Те всеки ден се борят за правата на гражданите, а техните няма кой да защити", заяви директорът на Инспекцията по труда в Добрич Ангел Петков.

По думите му най-наболелият проблем е свързан с трудовия стаж и признаването му при формирането на възнагражденията. „Държавата не ни плаща клас прослужено време", посочи той.

Ефтимова подчерта, че държавата трябва да защити работещите на първа линия, сред които са служителите на НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Инспекцията по труда.

В област Добрич инспекторите по труда са едва 10, а според Петков са необходими още поне петима-шестима специалисти. Регионът включва осем общини, като в него са силно развити туризмът, селското стопанство и строителството – сектори, в които проверките са постоянни.

„Ако не ни чуят и тези институции решат да затворят едновременно, не искам да мисля какво ще се случи", предупреди Маргарита Ефтимова.