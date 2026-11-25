Сметната палата се самосезира след огласените нарушения в Четвърта градска болница в София и планира да включи одит на лечебното заведение в годишната си програма за 2027 г., която предстои да бъде приета през декември. Това обявиха от пресцентъра на институцията.

Констатациите за тежкото финансово състояние на болницата, конфликт на интереси, злоупотреби със средства за обезщетения, неправомерно увеличение на заплати, договори с приближени фирми и други сериозни нарушения бяха обявени вчера от общински съветници след проверка на дирекция „Вътрешен одит" на Столичната община. Беше съобщено и намерение по случая да се сезират Софийската градска прокуратура и АДФИ.

Съветниците заявиха още, че ще предложат на Сметната палата да бъде изпратен доклад от проверката, от институцията припомнят, че независимо планират дейността си. Одитните задачи не се възлагат по поръчка на външни лица или институции, категорични са оттам. Сметната палата самостоятелно приема годишната си програма за одитната дейност, като единствено Народното събрание може с решение да ѝ възложи до 5 допълнителни одита годишно.

Сред критериите за включване на одитни задачи в годишната програма са повишеният обществен интерес, възможностите за подобряване на управлението в публичния сектор, индикациите за проблеми с потенциално сериозно въздействие, размерът на управлявания публичен ресурс, информацията за несъответствия и сигналите от трети страни, установените в предходни години нарушения при обществени поръчки, резултатите от предишни одити и други.

Огласените констатации от проверката на Четвърта градска болница дават основание Сметната палата да планира включването на одит на лечебното заведение в програмата си за 2027 г.

Четвърта градска болница в София е потънала в тежки дългове, но е дала 125 хил. евро на фирма на майката на финансовия си директор. В нея има служителка в отдел "Човешки ресурси" на четири договора и завидна заплата, докато екипът на лечебното заведение още чака възнагражденията си.

За тези корупционни скандали в столичната болница разказаха общинските съветници Борис Бонев, Пламена Терзирадева и Ваня Григорова. Те представиха одитен доклад на вътрешни експерти на Столичната община. И обявиха, че това е умишлено фалиране на болницата заради частни интереси. По-късно се разбра, че още на 8 ноември кметът Васил Терзиев е изпратил доклада на прокуратурата.

Скандалът е на фона на подготвяната смяна на директори на общински болници в София през декември. Финансовият мениджър на болницата Константин Ангелов сключил 24 договора с фирмата "Каспес" ЕООД на стойност 125 хил. евро. Тези пари отиват за различни дейности, сред които поддръжка на сайта на лечебното заведение, въпреки че такъв не съществува. Оказва се обаче, че фирмата "Каспес" ЕООД е на собствената му майка, а самият Константин Ангелов е неин създател.