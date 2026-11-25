Бракът по принуда, сурогатното майчинство и незаконното осиновяване се включват сред формите на експлоатация при трафика на хора. Това става с промени в Наказателния кодекс, приети от правителството днес.

В него се предлага още създаването и разпространението на порнографски изображения или видеоматериали с участието на жертва на трафик да се преследва като престъпление, за което е предвидено от 5 до 10 г. лишаване от свобода. Предвидени са и по-строги наказания на измамите с фалшиви пълномощни, неистински саморъчни завещания и използването на „дийп фейк".

Целта на промените е осъвременяване на законодателството за борба с трафика на хора и защита на жертвите и по-ефективно противодействие на имотните измами.

Нормативните предложения са обвързани със задължението за въвеждане на изискванията на Директива на ЕС за предотвратяване и борба с трафика на хора и защита на жертвите.

Завишават се наказанията за най-тежките случаи, включително когато престъплението е извършено с особена жестокост или е причинило значителни вредни последици за пострадалия.

Горната граница на наказанието от 15 г. затвор става 20 години затвор, като съдът може да постанови и конфискация.

Предвижда се и наказателна отговорност за съзнателното използване на услуги, предоставяни от лице, за което извършителят знае, че е жертва.

Разширява се защитата на жертвите на трафик, като след идентифициране на пострадалия компетентните органи ще уведомяват незабавно Националната комисия за борба с трафика на хора, за да може пострадалият своевременно да бъде информиран за възможностите за закрила и помощ. Предвидени са още консултативна помощ и грижа, достъп до правна помощ, мерки за безопасност и защита на личния живот, възможности за обезщетение и компенсация и минимум 30-дневен период за възстановяване и размисъл.

За особено уязвими жертви се създава възможност за допълнителна закрила за срок до 3 месеца, която при необходимост може да бъде продължена до общо 8 месеца. Специализирана подкрепа ще може да се предоставя и след приключване на наказателното производство.

Правната защита срещу имотни измами включва предложение наказателната отговорност да се носи за използването на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, с който се дава възможност на друго физическо или юридическо лице да получи имущество без правно основание.

За първи път се предлага да бъде инкриминирана и т.нар. посредствена документна измама. Такъв е например случаят, при който чрез неистинско пълномощно се изповядва продажба пред нотариус и нотариалният акт впоследствие удостоверява прехвърлянето на имота.

За неистински или преправен частен документ, който се използва, за да се докаже, че съществуват права, произтичащи от саморъчно завещание или от пълномощно за разпореждане с недвижимо имущество, се предвижда наказание от 1 до 6 години затвор.

Когато документната подправка е извършена за имотна облага, предвиденото наказание достига до 8 години лишаване от свобода, като съдът ще може да постанови и конфискация.

Промените обхващат и видовете измами чрез използване на новите технологии и изкуствения интелект, т.нар. „дийп фейк". Предлага се като компютърна измама да се наказва използването на съдържание, генерирано или обработено чрез изкуствен интелект или друга информационна система, което имитира външния вид, поведението или изявлението на друго лице и чрез него се причинява имотна вреда.

Предлага се към квалифицираните случаи на измама по чл. 210 от НК да се включи и извършването на измама от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на организирана престъпна група, а делата за този вид престъпления да се разглеждат като първа инстанция от окръжните съдилища, я разследването им да е под надзора на окръжните прокуратури с оглед на правната им и фактическа сложност.