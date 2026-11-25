18-годишен е четвъртият задържан за блудството с малолетно момиче на купон след детска дискотека в София. До този момента арестуваният е бил разпитван единствено в качеството си на свидетел.

Очаква се днес на младежа да бъдат повдигнати обвинения. По информация на bTV той има отношение и към другия случай, станал известен покрай разпространен в интернет видеоклип, на който се вижда как се стреля с огнестрелно оръжие в непосредствена близост до момиче.

Така задържаните по случая вече са четирима. Първите трима бяха оставени в ареста от Софийския районен съд. Заседанието протече при закрити врата, а младежите могат да обжалват. В социалните мрежи се появиха техни снимки. На кадрите момчетата позират с фланелки на футболния клуб "Левски". По-късно организираните фенове на "сините" се разграничиха от насилниците.

Преди дни приятелка на пострадалото 15-годишно момиче призова в социалните мрежи да бъдат спрени разпространението и споделянето на кадрите с него.

Във видео, публикувано в "ТикТок", момичето разказва своята версия за случилото се, като уточнява и подробности около други кадри, появили се в интернет. По думите й момичето, по което е стреляно с пистолет, е различно от пострадалата при груповото насилие. Тя твърди, че и момичето, което се вижда на друг запис, докато го влачат, е трета непълнолетна. Според разказа й и то е било упоено и пребито, а впоследствие с него също е било извършено сексуално посегателство.