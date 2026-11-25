Отпуснаха помощ на ученици за пътуване до Пловдив

Еднократна финансова помощ от 150 евро гласува единодушно общинският съвет в "Марица" за 285 деца сираци или с увреждания. Инициативата е на кмета Димитър Иванов, който още от първия мандат следва тази социална политика.

104 от децата са без родители, а 181 - със заболявания.

С тези средства местната власт цели да осигури допълнителна подкрепа на семействата и да направи така, че тези деца да усетят празниците.

"Вярвам, че всяко дете заслужава да посрещне Коледа с усмивка, с усещане за сигурност, обич и подкрепа. Затова искаме да бъдем до тях и семействата им, да покажем, че не са забравени и че могат да разчитат на своята община", заяви Иванов.

Той уточни, че Община "Марица" ще продължи да бъде място, в което всяко дете да има подкрепа и внимание. Средствата ще бъдат предоставени на семействата преди Рождество Христово, за да могат да посрещнат коледните и новогодишните празници. Местният парламент на "Марица" гласува единодушно еднократната помощ за децата.

На сесията съветниците гласуваха още редица социални решения. Сред тях са такива за отпускане на еднократна финансова помощ за пътуване до Пловдив на ученици от социално слаби семейства, както и за семейства, пострадали от пожар. Местният парламент прие решение и за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.

Пет малки шампиони от СКК „Феникс" от Рогош, Скутаре и Манолско Конаре също ще получат премии за спечелени златни медали от национални и международни турнири през тази година. Гласувана бе и актуализация на Бюджет 2026 г. за осигуряване на средства по ключови обекти, сред които проектиране и авторски надзор на футболен терен с прилежаща инфраструктура и ограда в Скутаре, изграждане на детска площадка в ДГ „Ралица" във Войводиново и други.

Кметът на село Трилистник Мирчо Петров предложи на Общинския съвет и администрацията да организират среща с 11-те народни представители от региона от всички политически партии в парламента, които да решат проблема с почистването на коритото на река Стряма.