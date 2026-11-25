"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима души са обвиняеми по разследването за строителството на автомагистрала „Хемус". Това съобщи на брифинг прокурор Николай Николаев, говорител на Софийската градска прокуратура (СГП). Сред тях е и бившият председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-рано днес стана ясно, че на бившия шеф на АПИ Георги Терзийски е повдигнато обвинение за безстопанственост в особено големи размери. То е по досъдебно производство, водено от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП, за разходването на средства, отпуснати за изграждането на магистралата.

Николаев потвърди, че става въпрос за разследването, започнало след разкритията през 2021 г. на тогавашния служебен министър на вътрешните работи Бойко Рашков. Тогава той съобщи за стотици милиони левове, изтеглени в брой от средства, предназначени за строителството на АМ „Хемус", информира БТА.

Бившият председател на АПИ е с наложена парична гаранция от 5000 евро.