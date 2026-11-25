Хасковският Окръжен съд отложи за 27, 28 и 29 януари 2027г. делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева от Хасково.

Причината е депозирана от адвокат Димитър Марковски молба за отлагане заради здравословен проблем. На делото също така не се яви и съдебният лекар д-р Христо Еленски, който се оказа, че е в годишен отпуск. Майката на обвиняемия тогава 17-годишен съученик и приятел на момичето Иван Костов също отсъства. Тя е част от защитата му. Изготвилите ДНК-експертизата също са депозирали докладни записки с искане за отлагане заради здравословни проблеми, съобщи БНР.

Съдът реши делото да продължи на 27, 28 и 29 януари 2027г., като в първия ден ще бъде представена съдебно-медицинската експертиза и разпитан последния от 42 свидетели, през втория- ДНК-експертизата и съдебната психолого-психиатрична, като се очаква тогава да бъдат и част от пледоариите. Вероятно е на 29 януари 5-членният съдебен състав на Окръжен съд-Хасково да произнесе присъдата.

Тялото на 18-годишната Маги бе намерено в бидон, в изоставена къща на около 600 м от тази на дядото на Иван, където двамата са били със свой приятел през нощта на 26 април миналата година. 4 дни след изчезването ѝ, на 30 април, младежът бе задържан, като признал пред разследващите. Той продължава да е под арест, като изтърпява мярката си в затвора в Стара Загора.

Делото започна на същата дата през тази година. Иван Костов е обвинен в умишлено убийство по особено мъчителен за жертвата начин. Близките на Магдалена искат той да получи най-тежкото наказание. Максималното по закон, за което пледира и прокуратурата, е 12 г. затвор, тъй като към момента на деянието той е бил 17-годишен, припомни прокурорът Павел Жеков.

Конституираните по делото свидетели са 42-ма, а изготвените експертизи- 11.