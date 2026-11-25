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Инвестицията на TUSAŞ Engine Industries (TEI), в която ключов акционер е американският гигант GE Aerospace, в първия завод на компанията извън Турция, интегрира България в глобалните вериги на доставки за авиационната индустрия.

Това заяви премиерът Румен Радев по време на среща в Министерския съвет с ръководството на турската фирма. В срещата участва и посланикът на Турция у нас Мехмет Саит Уянък.

Инвестицията е на стойност 90 млн. щатски долара и предвижда в района на Пловдив да бъде изграден завод за производство на високопрецизни компоненти за авиационни двигатели. Новото производство ще създаде дългосрочно стотици работни места. Според премиера това създава и нови възможности за българските доставчици, инженерни компании, малки и средни предприятия, университети и професионални гимназии.

Утвърждаването на България като център на високотехнологично индустриално производство е приоритет на правителството, подчерта Радев.

"Обещахме да привличаме такъв тип инвестиции, за да трансформираме българската икономика от модел, базиран на евтин труд и потребление, към високотехнологично производство с висока добавена стойност", заяви той, цитиран от пресслужбата на Министерския съвет.