В Районна прокуратура – Кюстендил е образувана прокурорска преписка по сигнал от Омбудсмана на Република България за упражнено насилие от психолог върху дете в Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи – гр. Кюстендил.

Сигналът е постъпил в прокуратурата на 24.11.2026 г. и съдържа данни за насилие над дете в социалната институция.

По разпореждане на прокурор е започнала проверка с цел цялостно изясняване на изложените в сигнала факти и обстоятелства, свързани със случая, както и установяване на евентуални нарушения на нормативните изисквания за осигуряване на безопасна среда и защита на децата, ползващи услугите на специализираната институция.

В рамките на проверката следва да бъдат установени конкретните обстоятелства около твърдяното посегателство, включително кога и при какви условия е възникнал инцидентът, какви са били действията на съответните служители и какви мерки са предприети непосредствено след него.

Предмет на проверката ще бъдат и действията на отговорните длъжностни лица и задълженията им по осигуряване на грижата и закрилата на детето.

В хода на проверката ще бъдат събрани и анализирани относимите документи и информация, както и обяснения от лицата, имащи отношение към случая. Ще бъдат проверени и данните относно изпълнението на законовите задължения на отговорните лица, включително наличието на евентуално бездействие или неизпълнение на служебни задължения.

След приключване на проверката и анализ на събраните материали прокуратура ще прецени дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер и съответно основания за предприемане на последващи действия по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

Омбудсманът Велислава Делчева съобщи, че психолог е скубал, ритал по тялото и влачил по земята дете с увреждания, настанено в държавен здравно-социален център в Кюстендил. За физическото насилие, извършено през октомври 2025 г., служителят е наказан единствено със „забележка" – най-лекото, предвидено в Кодекса на труда. За случая става ясно при внезапна проверка на Националния превантивен механизъм (НПМ). Насилието е извършено на 24 октомври 2025 г. в Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи в Кюстендил. На 1 декември същата година на психолога е наложено дисциплинарното наказание.

В доклада си омбудсманът определя подобно отношение към деца с увреждания от страна на държавни институции като потенциално жестоко, нечовешко и унизително по смисъла на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.