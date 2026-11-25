Окръжният съд в Бургас остави в ареста 66-годишния Асен Василев, обвинен за катастрофата на автомагистрала „Тракия", при която загина директорката на училище в Карнобат Маргарита Паскалева.

Въпреки първоначално обявената скорост от 251 км/ч, защитата на обвиняемия постави под съмнение точността на данните. Адвокатът му Крум Зидаров заяви, че разследването продължава и категоричната скорост на автомобила все още предстои да бъде установена, съобщава БТА.

В хода на разследването са анализирани данни от електронния модул на колата, както и от системата за въздушните възглавници. Според защитника обаче информацията за задействането на въздушните възглавници не е достатъчна сама по себе си, за да се определи с каква скорост се е движил автомобилът. Зидаров не изключва тя да се различава от първоначално посочените 251 км/ч.

Адвокатът коментира и действията на Василев непосредствено преди сблъсъка. По думите му шофьорът е направил опит да избегне удара, като в подкрепа на това защитата посочва наличието на спирачен път.

Катастрофата стана на 9 ноември на магистрала „Тракия" в посока Бургас. Според данните на прокуратурата автомобилът на Василев се е движил със 251 км/ч три секунди преди сблъсъка с колата на 62-годишната Маргарита Паскалева. Жената загина на място.