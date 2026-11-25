Община Видин награди днес участниците в общинския етап на Ученическите игри за учебната 2026/2027 година. На официална церемония купи, плакети и медали бяха връчени от заместник-кметовете Борислава Борисова, Мартин Дончев и инж. Румен Видов, секретаря на Общината Емилиян Енчев, директора на Общинско предприятие „Спортни имоти“ Юлиян Иванов и Цветанка Червенкова, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО – Видин.

„Радвам се, че за поредна година организирахме и проведохме успешно общинския етап на Ученическите игри. Вие сте гордостта на нашия град – с вашите постижения прославяте себе си, училищата си и Старопрестолния Видин. Уверявам ви, че и занапред общинското ръководство ще продължи да работи за подобряване на спортната база, да подкрепя спортните клубове, да обновява съществуващите спортни площадки и да изгражда нови в цялата община“, заяви в приветствието си заместник-кметът Борислава Борисова.

Цветанка Червенкова пожела на победителите да представят достойно Видин в следващите етапи и на финалите на Ученическите игри.

В общинския етап на надпреварата се включиха 516 ученици, 21 учители по физическо възпитание и спорт и 16 съдии. Учениците бяха разпределени в 69 отбора и премериха сили в шест вида спорт – футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика, тенис на маса и шахмат.

Всички отбори бяха отличени с награди, а класиралите се на първите три места получиха купи. Победителите продължават участието си в следващите етапи на Ученическите игри. Най-много отбори на първо място класираха училищата „Екзах Антим I“, „Цар Симеон Велики“, „Иван Вазов“ и „Йордан Радичков“.