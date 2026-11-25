Над 120 души от България и Сърбия се включиха в мащабно полево учение за реакция при природни бедствия и катастрофи в Монтана. То е част от заключителното събитие по стратегическия проект RESPONSE „Подготовка на населението за действия при бедствия и подобряване на капацитета на професионалните екипи за реагиране при извънредни ситуации в трансграничния регион", финансиран по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма Интеррег VI-A ИПП България – Сърбия 2021–2027 с бюджет близо 7,29 млн. евро. Партньори по проекта са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР на България, Секторът за извънредни ситуации към Министерството на вътрешните работи на Сърбия, Академията на МВР и Националната асоциация на доброволците в Република България.

В рамките на събитието беше проведена съвместна демонстрация на действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации, полево учение с участието на професионални екипи от България и Сърбия. Представени бяха възможностите на специализираното оборудване, доставено по проекта. Учението включваше реакция след земетресение от 7,2 по Рихтер в района на Монтана и региона, което причинява огромни щети по сградите, пътната инфраструктура, водоснабдяването и електроснабдяването. От скъсани жици пламва и горски пожар, а в резултат на скъсана дига на яз. „Огоста" са причинени сериозни наводнения. Съвместните екипи от българи и сърби показаха на терен в реални условия гасене на горски пожар с помощта на новите специализирани автомобили и гасаческа техника, спасяване на хора от рухнали сгради, включително с помощта на специализирани кучета, събиране и обезопасяване на участък с леснозапалими течности, вадене на хора, заклещени в автомобили в резултат на катастрофи, оказване на първа медицинска помощ, както и спасяване с лодки на хора, засегнати от наводнение и др.

По проекта са доставени 19 специализирани автомобила за службите за пожарна безопасност и защита на населението в двете държави, като шест от тях са за българските служби. Страната ни предстои да получи още 12 високопроходими специализирани автомобила, верижен булдозер за горски просеки, микробус и специализирано оборудване. Отделно от Асоциацията на доброволците в населените места в пограничния регион са монтирани 600 димни датчика като превенция срещу пожари в домовете на възрастни и самотно живеещи хора, като предстои монтирането на още 50.

Проведени са 16 обучения и практически занятия за 200 пожарникари, 120 спасители и доброволци, както и информационни и образователни дейности за подготовка на населението, включително на деца и ученици. По проекта Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР с Националната асоциация на доброволците в Република България разработи 7600 информационни брошури с препоръки как населението да реагира при земетресения, пожари и наводнения. Обучени са 3839 деца в училища от двете страни на границата, като в Сърбия предстои през такова да преминат още 700 деца. Създадено е мобилно приложение и филм, които да подпомагат населението в случай на беда. Доставени са и специализирани раници за бедствия. По проекта е планиран частичен ремонт на общежитието към Центъра за професионално обучение към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Монтана.

Резултатите от полевото учение и изпълнението на проекта бяха представени в Центъра за професионално обучение в Монтана от старши комисар Любомир Баров, заместник-директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) към МВР, проф. инж. Христо Проданов – декан на Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението" към Академията на МВР, старши комисар Мариян Божилов – директор на Областна дирекция на МВР – Монтана, областния управител на Монтана Иван Каменов, Ясен Цветков – председател на Националната асоциация на доброволците в Република България, командир Драган Миркович – представител на сръбския партньор, Десислава Кузнецова – ръководител на Съвместния секретариат на програмата и др.