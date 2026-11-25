КЗП наложи 2500 евро глоба на търговско дружество в Хасково за продажба на тютюневи изделия без обявена цена. Наказанието е за нарушение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Санкцията е наложена за предлагане на тютюневи и вейп изделия, без ясно обявена цена, съобщават от пресцентъра на регулатора.

Нарушението е установено при съвместна проверка на инспектори от Териториалния отдел на КЗП и ОДМВР - Хасково. По време на проверката контролните органи са констатирали, че в търговския обект са изложени и се предлагат за продажба няколко вида продукти, за които липсва ясно обявяване на цените на достъпно за клиентите място и по подходящ за възприемане начин.

Посочените действия представляват нарушение на чл. 30, ал. 2, т. 8 от закона за тютюневите изделия, който изрично забранява предлагането и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия без ясно и достъпно обозначени цени. Законът изисква потребителят да може еднозначно и без затруднение да установи цената на всеки конкретен артикул, за да вземе информирано решение за покупка.

Нарушението при няколко различни категории изделия изключва квалифицирането на случая като маловажен, а последващото отстраняване на несъответствието не освобождава търговеца от административно-наказателна отговорност.