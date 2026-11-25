„Няма да допусна нито едно дете, независимо къде се намира, да бъде подлагано на такова унижение. Това е абсолютно недопустимо", заяви омбудсманът Велислава Делчева по повод случая с насилие над дете с увреждания в специализиран център в Кюстендил.

Преди три седмици служители на Националния превантивен механизъм към институцията извършили внезапна проверка в социалното заведение, за да установят как се работи с настанените там деца. Те останали изключително неприятно изненадани от констатираното, разказа Делчева пред журналисти по време на изнесена приемна за граждани в Монтана, пише БТА.

В документацията на центъра проверяващите открили писмо от директора до Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Благоевград. В него се съобщавало, че психолог е упражнявал тормоз и насилие над дете, като го е скубал и ритал.

„За мен това е абсолютно неприемливо поведение от страна на психолог. Единственото нещо, което имаме като последица, е дисциплинарна забележка", посочи омбудсманът.

По думите ѝ не е установено дали компетентните институции са били уведомени за случая. Делчева е изпратила сигнал до Районната прокуратура в Кюстендил и до министъра на здравеопазването с искане за проверки в центровете в Кюстендил и Благоевград.

Проверката е установила и сериозни проблеми с условията в заведението в Кюстендил. Има течове и необходимост от спешен ремонт, а част от щатните места за специалисти, сред които психолози и педагози, са незаети. През последните месеци няколко психолози са напуснали и са били сменени.

„Очевидно там атмосферата като цяло не е много добра", коментира Делчева.

Омбудсманът изрази притеснение за осемте деца, настанени в центъра, и заяви, че ще настоява случаят да бъде изяснен, а правата им – защитени.