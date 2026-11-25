Китайското посолство у нас е изпратило протестна нота срещу съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, който предположи, че хакерски групи от Китай и Русия вероятно стоят зад кибершпионажа срещу български институции. Божанов се позовава на "косвени белези" и други вътрешни и външни информации.

След думите му дойде и реакция от китайското посолство, която бившият министър коментира във фейсбук. Според Божанов българското правителството се е "поклонило" на Китай и това няма да доведе до нищо добро. Той самият не мисля да се отчита пред посолството. Ето какво пише още Божанов:

"Китайското посолство изпрати протестна нота до парламента, защото съм си позволил да допусна, че държавно спонсорирани хакерски групи от Китай могат да стоят зад кибершпионажа срещу български институции, обявен миналата седмица.

Дипломатическо безобразие е посолства да критикуват мнението на народни представители още повече, когато то е експертно обосновано.

Но когато правителството се е поклонило на Китай и планира да направи грешката да превърне България във врата за Китай в Европа, явно китайците вече си мислят, че са си у тях и могат да се разпореждат какво да говорят депутати.

Грешката с "китайските инвестиции" вече е правена от доста държави в региона и всички съжаляват. Но явно Радев иска и България да настъпи мотиката.

А относно кибершпионажа - всеки киберексперт е наясно с това, което казах - че с такава дейност се занимават осносно държавно финансирани хакерски групи от Китай, Русия и Иран. Има множество публична сведения за такива действия от страна на китайски групи, свързани с властта. И това няма да се промени от една нота. Дали в конкретния случай е Китай, Русия или Иран - тази оценка е работа на изпълнителната власт.

С тази прекомерна реакция към мое интервю по радиото, китайските власти всъщност засилват съмненията, че стоят зад киберинцидента. На следващото си посещение в Китай българските министри могат да преведат българската поговорка "гузен негонен бяга".

Ще уведомя писмено Министерството на външните работи за необходимостта да пазим авторитета на Народното събрание и за необходимостта от спазването на правилата, а именно - че чужди посолства могат да изпращат ноти до български институции единствено чрез МВнР, а не директно. В писмото ще настоявам китайската страна да бъде информирана, че България е демократична страна, в която всички граждани, вкл. народните представители, имат право да изразяват своето мнение свободно.

Една нота, макар и от мощна държава като Китай, няма да промени позицията ми. Аз се отчитам пред българските граждани, а не пред посолства."