Паметна плоча на Иван Богоров - възрожденецът, който поставя началото на българския периодичен печат през 1846 г. с в. "Български орел", бе открита в Лайпциг - един от европейските центрове на книгоиздаването и печата. Именно в града започва делото си Богоров.

"Първият български вестник запалва искрата на модерните идеи у нас. Инициативата има огромно символно значение както за страната ни, така и за българската общност в германския град. С този акт ние показваме колко много са ни помогнали европейските страни през XVIII и XIX век, когато България започва да модернизира своята култура", заяви министърът на образованието проф. Георги Вълчев. Според него това е особено важно в днешните времена, защото чертае пътя, който трябва да следваме като членове на ЕС - на културно и икономическо сътрудничество и развитие на приятелските отношения между държавите.

"Всеки български ученик научава за германския град, когато изучава историята и всеки наш сънародник, който го посещава, може да види мястото, където е започнало издаването на вестника", каза министърът.

Паметната плоча е поставена в центъра на Лайпциг на адреса, на който Иван Богоров е живял, докато е следвал химия в местния университет. Инициативата е на Българската телеграфна агенция съвместно с посолството на България в Германия и е част от проекта „Българските места по света", съобщават от пресцентъра на МОН.

„Паметната плоча напомня не само за началото на българската журналистика, а е и знак за връзките на българите с Лайпциг - един от градовете, в които се е изграждала модерна България още преди да възстанови държавността си", каза досегашният шеф на БТА Кирил Вълчев, който подаде оставка, след като бе избран за вицепрезидент.

Посланикът на България в Германия Григор Порожанов открои доброто сътрудничество с община Лайпциг и ролята на активната българска общност в града за съхраняването и популяризирането на българското културно наследство. В церемонията участваха още кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, почетният консул на България във федерална провинция Саксония Хайко Шмидт, представители на Българската православна църква и на българската общност в Лайпциг.