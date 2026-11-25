Община Шумен, заедно с останалите девет общини в областта, е партньор в изпълнението на проект за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. В рамките на проекта се проведе мащабно полево учение за реакция при възникване на горски пожар, в което участваха над 50 доброволци, служители на пожарната и полицията, екипи на спешна помощ.

Практическото занятие се състоя в района на местностите Пясъчниците и Под манастира край Шумен, по пътя към село Лозево. Неговата цел беше да провери готовността на доброволните формирования, да подобри взаимодействието им с професионалните екипи и да демонстрира възможностите на специализираното оборудване и защитните средства, закупени в рамките на проекта.

Участниците се включиха в предварително подготвен сценарий, който пресъздаде възникването на низов пожар в борова гора и бързото му разрастване, застрашаващо горски територии. В друга част от учението беше проиграна ситуация, при която граждани попадат в опасност вследствие на силно задимяване. Бяха отработени действия по издирване и спасяване на пострадали, включително с помощта на дрон, чрез който бяха локализирани хора в затруднено положение.

Сред практическите задачи беше изграждането на каскадна пожарогасителна и водоснабдителна линия, чрез която се осигурява водоснабдяване на по-висок терен и възможност за ефективно гасене на пожар в труднодостъпни горски райони.

В полевото учение везха участие доброволните формирования на общините Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино и Шумен.

Дейностите се реализират по проект BG05SFPR002-1.035-0003 „Повишаване готовността на област Шумен за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“, изпълняван по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г.

Практическите демонстрации показаха колко важни са добрата подготовка, наличието на подходящо специализирано оборудване и координацията между доброволните формирования и професионалните екипи. Съвместните тренировки създават условия за по-бърза и ефективна реакция при реални кризисни ситуации и допринасят за по-голямата сигурност на хората в област Шумен.