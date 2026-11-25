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Пратка със 197 кг препарати за растителна защита, забранени за внос в България и Европейския съюз, бе задържана на граничния пункт „Капитан Андреево". Това съобщиха от агенция „Митници".

При проверка на микробус с българска регистрация, влизащ в страната от Турция, митнически служители и гранични полицаи открили недекларирания инсектицид сред личния багаж на пътуващите. Шофьорът и спътницата му заявили, че не пренасят стоки за деклариране. И двамата са български граждани.

Установени са 197 пакета с тегло по килограм. Стоката е задържана, а по случая е образувано досъдебно производство от разследващ полицай от Граничното полицейско управление в Свиленград.