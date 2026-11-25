Бившият шеф на АПИ Георги Терзийски разбрал от медиите, че е обвинен по делото с източените пари в чували, предназначени за строителството на магистрала „Хемус". Обвинението е за безстопанственост в особено големи размери, но Терзиев е чул за него, следейки информационния поток.

„Научих от медиите за съобщеното от СГП, за това, че съм обвинен. Не мога да коментирам в момента мотивите на прокуратурата. Винаги съм се съобразявал със закона", коментира Терзийски пред Би Ти Ви.

Аферата с изнесените средства в чували за тези отсечки стана публична още през 2021 година. Тогава МВР разкри, че преведените аванси са прехвърлени на кухи фирми.

По делото до момента са повдигнати четири обвинения, прокуратурата не назовава кои са те на този етап. На Терзийски е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер на 5000 евро.

Според прокуратурата през 2020 г. с подписа на Георги Терзийски са разплатени авансово 260 милиона лева без ДДС за 56 километра от „Хемус" – от пътен възел „Летница" до пътен възел „Куцина". Това се е случило, въпреки че в договора е забранено без проект и разрешение за строеж да се превеждат пари.