В навечерието на коледните празници доброто отново ще обедини шуменци около една човешка кауза

От 1 до 18 декември 2026 г., всеки делничен ден от 11:00 до 16:00 часа, пред ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен ще се проведе благотворителният коледен базар „ЗАЕДНО ЗА МАРТИ“ под мотото „Защото всяко дете заслужава щастливо детство“.

Инициативата е на ЦПЛР – Обединен детски комплекс „Анастас Стоянов“ – Шумен и има за цел да подкрепи лечението на 5-годишния Мартин Сарачинов, който се нуждае от продължителна рехабилитация и специализирани терапии, за да направи своите първи самостоятелни крачки.

Марти е с диагноза детска церебрална парализа – спастична квадрипареза. Още от раждането си той преминава през тежки изпитания, пет операции и безброй часове рехабилитация. Всеки ден за него е борба за умения, които за повечето деца са естествена част от детството – да стои изправен без чужда помощ, да направи самостоятелна крачка и да има възможност за по-независим живот. Въпреки трудностите Марти не губи усмивката и силата си да продължава напред. За следващите стъпки от своето лечение той има нужда от подкрепата на повече хора.

В тази битка той не е сам. Съпричастност към каузата проявяват децата от ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“, които с много старание и желание изработват коледни играчки, картички и празнични сувенири. В базара ще бъдат включени и изделия, създадени от деца от Шумен в рамките на миналогодишния коледен конкурс на комплекса.

Всички ръчно изработени изделия ще бъдат представени на специално обособени щандове пред театъра. Всяка покупка ще бъде жест на съпричастност и подкрепа за лечението на Марти.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Шумен да се включат в инициативата, да посетят базара, да изберат подарък с кауза и да станат част от надеждата на едно дете за по-добро бъдеще.

Всеки, който желае да подкрепи лечението на Марти, може да направи дарение и по банков път: