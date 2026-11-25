4 деца от Афганистан са били част от групата мигранти, която беше задържана край Синеморец рано тази сутрин.

Това обяви на брифинг шефът на регионалната дирекция на "Гранична полиция" в Бургас ст. комисар Лъчезар Момчев. Някои от хората на лодката са били премръзнали, но всички са били в добро здравословно състояние, обясни той.

Задържаните са граждани на Афганистан и Пакистан. От тях 28 са афганистанци, а 8 - пакистанци. 4-ма от афганистанските граждани са непълнолетни и са били с придружител.

Малко след 3:00 ч. снощи интегрираната система за наблюдение „Синя граница" е засякла малкия плавателен съд, който преминал морската граница между България и Турция. Лодката е била насочена към българския бряг. Към мястото е изпратен гранично-полицейски кораб, патрулиращ в южния сектор, както и гранични наряди по суша. При приближаването й е установено, че на борда има мигранти. Лодката се е насочила към брега, където хората са били задържани от изпратените патрули.

Лодката е била малка, с нисък борд, и е предназначен за сравнително кратки преходи. При приближаването към брега се е повредила в скалистия залив на плаж Листи, разказа комисар Момчев. Мигрантите са отплавали от Турция, но конкретното място, от което са тръгнали, не може да бъде съобщено заради действията по досъдебното производство и липсата на разрешение от прокуратурата, обясни той.

„При незаконната миграция по море винаги има опасност. Възможно е лодките да се преобърнат и да има загинали мигранти. При провеждането на такива операции на първо място е запазването на живота и здравето на хората", заяви шефът на "Гранична полиция" в Бургас.

Той обясни, че това е вторият случай от началото на 2026 г. на опит за незаконна миграция по море. Предният казус е от 15 май, като тогава бяха задържани 15 човека. Все пак ст. комисар Момчев бе категоричен, че опитите за незаконно преминаване на границата между България и Турция по суша, са намалели значително. Според него това се дължи на взетите за целта мерки, включително използването на камери и технически средства за наблюдение, изграждането на патрулни пътища и засиленото взаимодействие с турските партньори, съобщава БТА.