Взимат му книжката за 3 години

Апелативният съд в Пловдив намали условната присъда на шофьорът на автобус от градския транспорт Динко Георгиев, блъснал и убил 68-годишна пешеходка на кръстовището между булевардите "Руски" и "Шести септември".

На първа инстанция мъжът получи 3 г. условно с 5-годишен изпитателен срок. Въззивните магистрати обаче са преценили, че в случая има превес на смекчаващите вината обстоятелства, като посочват, че водачът не е карал с превишена скорост, а с 25 км/ч.

Размерът на наказанието е намален на 2 г. и 4 месеца, а този на изпитателния срок - на 4 г. Книжката на Георгиев ще бъде отнета за 3 години, а не както Окръжният съд беше решил - за 3,5 г.

Фаталната катастрофа стана на 5 март 2023 г. Около 11 ч. жената пресичала, когато автобусът я блъснал. Паднала на земята и си ударила главата. Екип на Спешна помощ я откара в болница, но състоянието ѝ се оказа твърде тежко и два дни по-късно тя издъхна от нараняванията си.