Стотици варненци се събраха пред сградата на общината в подкрепа на кмета Благомир Коцев, след като Общинската избирателна комисия реши да прекрати предсрочно пълномощията му. Протестът е организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България". Акция в подкрепа на Коцев се провежда и в София.

Според организаторите решението на ОИК е част от опит за овладяване на местната власт и назначаване на удобен градоначалник чрез „политически марионетки". Те заявиха подкрепата си за Коцев с аргумента, че той не се е огънал дори по време на престоя си в ареста.

Сред поводите за недоволство бяха посочени разпределението на общинския бюджет, строителните проекти във Варна и бъдещето на „Алея Първа". Протестиращите се обявиха срещу превръщането на крайбрежната зона в хотелски комплекси и срещу използването на общински средства в частен интерес. Посланията на организаторите бяха „Всички зад Благо", „Всички зад Варна" и „Всички зад свободна България".

Пред събралите се Коцев заяви, че според него е недопустимо ОИК да взема бързи решения въз основа на стари сигнали, подадени още през миналата година.

"Добър вечер, Варна, скъпи варненци. Свободни хора. Днес е исторически момент за Варна. За първи път мафията стигна до такава наглост, че да използва такива прийоми, по късна доба. Подмяна на вота. Да, от една страна, но това е подмяна на демокрацията.

Събрали сме се тук не да защитим мен или кмета на града, а да защитим демокрацията, защото има много по-голямо нещо от това кой ще управлява Варна", заяви Благомир Коцев.

Коцев подчерта, че според него най-важното за един кмет е да защитава обществения интерес, независимо кой заема поста.

„Важно е този човек да е принципен и да защитава обществения интерес, заради който сте го избрали. Аз поех ангажимент, когато ме избрахте за кмет на Варна, да защитавам този интерес и да не позволявам лични интереси да надделяват над интересите на гражданите", заяви той.

Кметът призова Варна да даде пример на останалата част от страната в защита на демокрацията и свободата на гражданите и заяви, че е готов да плати цената, дори това да означава да не бъде повече кмет.

„Дори и това да е цената аз да не бъда кмет, съм готов да я платя, ако знам, че тези хора и тази община ще имат свободата да управляват, независимо кой е начело", каза Коцев.

На протеста беше и Ивайло Мирчев, както и бившият съпредседател на „Продължаваме промяната" Кирил Петков. Той разказа за посещенията си при Коцев в ареста и описа условията, при които според него е бил държан кметът.

„Вашият кмет беше в ареста месец и половина в ужасни условия. Ходил съм да го виждам на всеки две седмици. Той беше с дървеници, с други арестанти, с наркотрафиканти", заяви Петков.

Той определи задържането на Коцев като незаконно и разкритикува мотивите, с които ОИК е прекратила мандата му.

„Няма такава държава никъде по света – да отвлечеш кмета на морската столица на България и да кажеш: защо не беше на работното си място", заяви Петков.

По думите му, докато властта говори за борба с олигархията, не назовава конкретно хората, които според него имат влияние върху управлението на града и страната.

Петков отправи критики към застрояването във Варна и даде за пример района на „Дом Младост", както и бъдещето на „Алея Първа" и попита присъстващите дали искат крайбрежната зона да остане достъпна за гражданите, или да бъде превърната в строителна площадка с хотелски комплекси и засилен трафик.

Кирил Петков заяви още, че според него икономически групи от Варна имат влияние и на национално ниво. Той спомена Даниел Славов – Дънката, и групата ТИМ, като отправи обвинения за опити за влияние върху политиката.

„Докъде ще могат да вземат зависи от всички нас. Докъде ще спрем тяхната алчност", каза Петков.

Той подчерта, че протестът във Варна не е изолиран местен случай, а част от по-широка битка за начина, по който се управляват градовете и държавата. Според него подкрепата за кметове, които отказват да се подчиняват на икономически и политически натиск, може да промени съществуващия модел.

Протестът преминава под лозунги в подкрепа на Коцев и с призиви за защита на демокрацията и обществения интерес.