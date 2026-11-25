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3-ма бизнсмени и 5-има общински съветници от Хасково са задържани по разследване на престъпна група за измами с пари на ЕС, съобщават от офиса на Европейската прокуратура.

Извършени са претърсвания в общината, в домовете на заподозрените и в помещенията на компаниите. Иззети са златни монети и пари в брой - 135 000 евро и 9 000 щатски долара, както и документи, мобилни телефони и компютри.

Разследваните престъпления са от 2021 г. до днес. Щетите на Европейския съюз се изчисляват на 70 млн. евро.

Общинските съветници са участвали в инициирането на процедури за изпълнението на няколко проекта, по които общината е бенефициент, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост.

Някои от проектите са за строителство в общината, включително изграждането на дом за възрастни хора и център за изкуства. Друг е за инсталиране на системи за възобновяема енергия.

Договорите са били възложени на компании, чието управление или представителство е включвало едни и същи публични длъжностни лица, съвместно или поотделно, наред с други, действали като управители на компании.

В разследването участват ГДБОП и Комисията за борба с корупцията (КПК).

Арестуваните общински съветници са от ГЕРБ, а бизнесмените са Тенчо Лилянов, Делчо Пехливанов и Величко Минев, които са съдружници в различни компании, научи "24 часа".