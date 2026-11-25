Никой не ме е търсил, за да ми връчи мотивите, заяви Георги Терзийски

Бившият шеф на АПИ Георги Терзийски е обвинен за безстопанственост по разследването за пране на пари, отпуснати авансово за строежа на магистрала “Хемус”, обявиха от Софийската градска прокуратура. Това е делото, което започна в МВР през ноември 2021 г. за парите, отпуснати авансово от държавната “Автомагистрали” на частни компании за доставки на техника и материали. Тогава беше арестуван бившият футболен съдия Борислав Колев, а по-късно бяха обвинени още 8 души, включително собственици и управители на строителни компании. Днес обвиняемите са четирима, включително Георги Терзийски.

“Липсват 260 млн. лв. без ДДС от авансите за строеж на четвърти, пети и шести лот на “Хемус” и затова сме повдигнали обвинение”, обяви говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев.

Георги Терзийски беше шеф на АПИ от 2019 до май 2021 г. Според прокуратурата от 9 юни 2019 до 10 юни 2020 г. той не е положил достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество. Сключил е допълнително споразумение на АПИ с “Автомагистрали” ЕАД за изплащане на аванси на частните фирми, което не е предвидено в закона и по договора. Освен това лотовете от магистралата не са имали разрешение за строеж, каза още прокурор Николов. Лот 4 и 5 са получили такова в края на 2025, а лот 6 - през 2026 г. Работата така и не беше извършена, а парите още ги няма. Общата сума е 312 млн. лв. с ДДС.

АПИ е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и плащанията преминават през одобрение на регионалното министерство. Прокуратурата обаче не даде информация дали са привлечени и други длъжностни лица.

Терзийски няма да бъде арестуван. Прокуратурата му е определила парична гаранция от 5 хил. евро. Разследването е в ГДБОП, но ще бъде преместено в новата Комисия за противодействие на корупцията, която започна дейност на 5 ноември.

“Нито ме е търсил някой до момента, нито някой ми е дал обвинението или да ми е казал мотивите”, реагира пред “24 часа” Терзийски веднага след съобщението на прокуратурата. Той каза още, че винаги се е придържал към закона при ръководенето на пътната агенция.

Терзийски беше председател на управителния съвет на АПИ до май 2021 г., когато бе освободен от тогавашния служебен регионален министър Виолета Комитова.

Той стана публично по-известен през февруари 2020 г., когато беше извикан на заседание на Министерския съвет. Тогава жители на малките населени места около София протестираха, защото ги глобяваха за липса на винетка при движение по Софийския околовръстен път и по северната тангента, които са част от републиканската пътна мрежа, по която движението е платено. В същото време обаче те са жители на Столичната община. “Защо ми ги правите тези номера? Още днес отиваш, и като глашатай викаш по три пъти: “Няма да има винетки!” После се прибираш. Ясно ли е?”, заповяда тогавашният премиер Бойко Борисов на Терзийски пред телевизионните камери. Шефът на АПИ кимна и излезе. (24часа)