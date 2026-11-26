Американски оръжейни компании търсят как да получат достъп до европейското финансиране през български партньори

Румъния лобира за тях пред ЕС

Ракетна система за залпов огън като американската HIMARS може скоро да има части и въоръжение с щампа Made in Bulgaria. Това би помогнало на американските производители на оръжие да получат дял от европейските фондове за модернизация на отбраната.

В последните седмици български фирми са били обект на интерес от представители именно на производителя на HIMARS “Локхийд Мартин”, научи “24 часа”. Американците търсят сред нашите оръжейни компании производители на компоненти и боеприпаси, които могат да работят за тях като доставчици.

Според информацията на “24 часа” мисия на “Локхийд Мартин” е посетила България през ноември. Успели да идентифицират около 15 български компании като потенциално подходящи партньори. Те са от сфери като интелигентни дронове, термокамери, боеприпаси, оптика, като имало

както частни, така и държавни фирми

По правилата на ЕС, за да може сделка за модернизацията на армията да бъде финансирана от европейските програми, то поне 65% от производството трябва да е европейско. Това е едно от основните изисквания по заемния механизъм SAFE, по който България получава 3,3 млрд. евро. Именно по този механизъм армията ни финансира девет големи модернизационни проекта, включително закупуването на ракетна система за залпов огън, която да замени остарелите съветски системи “Град”.

Първоначално българските военни бяха предвидили да закупят именно системата HIMARS, която показа много добри резултати в Украйна. Заради изискванията по SAFE обаче те се отказаха от американските системи и се спряха на EuroPULS - германската версия на израелските PULS. Израелците дадоха лиценз за производство на немската компания KNDS.

Правителството планира да се присъедини към голяма поръчка на Бундесвера за 500 системи EuroPULS, от които България ще поръча 12 системи за около 350 млн. евро. Сделката е пред приключване и в момента се изчаква германският парламент да ратифицира договора на Бундесвера.

Въпреки че сделката все още не е финализирана,

“Локхийд Мартин” в момента трудно би получил поръчка

за системи HIMARS, дори да успее бързо да създаде верига от доставчици в България и останалите държави от ЕС, така че да изпълни изискването за 65% европейско производство, обясниха военни.

Реално “Локхийд Мартин”, подобно на израелците, също има лицензно производство в Германия по договор с “Райнметал”. По него трябва да се произвежда европейска модификация под марката GMARS. Американското оръжие обаче не отговаря на друго основно изискване по механизма SAFE - за пълен контрол върху дизайна. Според него европейският производител трябва да има пълната свобода да променя дизайна на оръжейната система, докато американските регулации забраняват даването на такива лицензи. Според тях за всеки отделен случай трябва да се иска разрешение от Американския експортен контрол ITAR.

Именно заради тези ограничения преди ден Румъния и Полша започнаха

лобистка офанзива в ЕС за смекчаване на спирачките пред американските производители

на оръжие. След 2028 г. европейският бюджет предвижда да бъдат отделени още 100 млрд. евро за превъоръжаване. В дискусиите около бюджета румънският министър на отбраната Щефан-Раду Опреа поиска смекчаване на ограниченията пред покупката на американски военни технологии.

За България може да е от полза, ако български фирми влязат в производствената верига на “Локхийд Мартин”, тъй като армията ни има интерес и към други техни продукти - като например противотанковите гранатомети Javelin. Първите такива са монтирани на новите бойни машини “Страйкър”, които вече започнаха да постъпват в Сухопътни войски. Предстои обаче

подмяна и на всички гранатомети,

които ползва. В момента масово на въоръжение в армията ни са различни образци на РПГ, каквито произвеждат и родните заводи.

Перспективно за България би било и участие в производството на ракетите GMLRS, изстрелвани от установките HIMARS. Това са управляеми ракети с обсег от 15 до над 84 км. Те в момента не могат да се интегрират на установките, които планира да закупи България, но текат преговори между Германия и САЩ за разрешаване на този проблем. Американците обаче засега отказват да дадат достъп до софтуера за управлението на огъня.

Подобни кооперации, за каквито се оглежда “Локхийд Мартин”, могат да се окажат дори

спасителни за голяма част от българските военни заводи

От началото на годината техните обороти започнаха да спадат въпреки продължаващата война в Украйна. Българското производство е главно на остарели образци и вече не се търси от украинците. В резултат от началото на годината от сектора са освободени над 1000 души.