Причината била стар конфликт между двама от участниците

Петима непълнолетни са задържани за боя между ученици, за който "24 часа" вече писа. Момчетата са на 15 и 16 години, а самоличността им е установена след предприети полицейски действия по сигнал за възникнало спречкване между тийнейджъри пред заведение за бързо хранене на ул. "Гладстон", съобщават от МВР. В близост е Гимназията по дървообработване.

Около 10,40 ч. на телефон 112 е подаден сигнал, че групата е влязла във физическа саморазправа други 6 момчета на тяхната възраст. От проверката на служители на Второ РУ са установени всички участници в конфликта, при който няма сериозно пострадали. Изяснено е, че поводът е предишна вражда между двама от членовете на групите. Имаше информация, че двете групи са от агитките на "Ботев" и "Локомотив", но според полицията няма данни спречкването да е провокирано от футболни пристрастия. По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство.