Иска партиите да имат право да сменят членовете си в ОИК

Съдът откри нередности в жалбата на кмета срещу отстраняването му

Промяна в Изборния кодекс, която да позволи на партиите да оттеглят излъчените от тях членове на избирателни комисии по всяко време. Това поиска лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като Общинската изирателна комисия във Варна, в която ГЕРБ има мнозинство, отстрани кмета Благомир Коцев.

Борисов поиска оставките на хората си в комисията, те не му отговориха. Зарече се и за наказания в ГЕРБ - Варна. “Идеологически може да има указания, но когато твоят интегритет, кариера, достойнство и биография стоят, дали решаваш да заобиколиш закона”, отвърна оттам общинската съветничка Биляна Раева.

Двама от квотата на “Продължаваме промяната” също гласуха за отстраняване на кмета. 20 от ОИК решиха, че Коцев е отстъствал неоснователно от работа по времето, в което бе в ареста в София, като не признаха ползването на отпуска за част от тези дни. Решението на ОИК бе обявено вечерта в понеделник, часове след обсъжданията на бюджета във варненския общински съвет и изтеглянето от страна на Коцев от списъка за финансиране на конкретни поректи. Той обвини ТИМ и бизнесмена Даниел Славов - Дънката.

На национално ниво всички партии, съставили ОИК с изключение на “Възраждане” се разграничиха от решението на хората си. Премиерът Румен Радев също обяви, че това е подмяна на вота на гражданите.

Кмет се сваля на избори, не от някакви чиновници, които, за съжаление, ние сме посочили, коментира Борисов и предложи: Вместо само да се вайкаме, с колегата Асен Василев да внесем подписи за промяна в закона, че членове на такива комисии могат да бъдат оттеглени от партиите, които са посочени. Аз им поисках оставките сега, но до тоя момент ми увисват думите. Бойко Борисов СНИМКА: Велислав Николов

Имало изрично решение на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. “Два пъти ги предупредих, дори в деня на комисията. Въпреки че юридически обосноваха своето решение, ще има тежки последствия и за тях, и за нас като партия”, продължи той. Разказа, че лично се обадил на Коцев.

Според Изборния кодекс ОИК действа до назначаването на нова за следващите местни избори, т.е. има 4-годишен мандат до есента догодина. “Промяната” опитала да смени единия от своите в комисията, който минал преди месеци към “Прогресивна България”, но от ЦИК им обяснили, че не може без неговата воля. Излизане от органа става при подадена лично оставка, присъда лишаване от свобода, смърт или трайна невъзможност членът на ОИК да изпълнява задълженията си. А излъчилата го партията може да го замени само при конфикт на интереси или ако не ходи на заседания.

Междувременно Административният съд във Варна остави без движение жалбата на Коцев срещу решението на ОИК. Тя не отговаряла на “изискванията за редовност” - проблемът бил с пълномощното, с която е подадена. Ако Коцев не спази предписанията за отстраняване на нередностите, ще оставят жалбата му без разглеждане.