Кметът на София Васил Терзиев обяви началото на обезопасяването на Княжевския лифт..

„Издадох заповед за неговото премахване като опасно съоръжение, на базата на един много обстоен анализ, който Столична община възложи. Така че днес започват тези работи по обезопасяването", каза той пред журналисти в долната част на лифта-

От Столичната община съобщиха по-рано днес, че след като Административен съд – София-град отхвърли жалбата на собственика на лифта „Въжени линии" ЕАД срещу допуснатото предварително изпълнение на първия етап от премахването на лифта, Общината продължава с изпълнението на обявения план.

„Съдът потвърди частта от заповедта, която беше много важна в частта ѝ за предварителното изпълнение. Така че след срока, който е даден на собствениците на съоръжението да го премахнат доброволно, се надяваме те да го изпълнят", каза Терзиев.

Той обясни, че сред най-опасните елементи, които ще се премахват, първо е въжето, както и други елементи. В рамките на следващите седмици очакваме собствениците да премахнат опасните елементи, посочи Терзиев.

"Ако собствениците не направят това, Общината ще влезе в роля и ще премахне въжето и другите елементи, които в доклада са отбелязани като опасни", каза той, цитиран от Би ти Ви.

"За момента ние започваме с обезопасяването, за да е ясно, че тук изобщо не трябва да се минава под съоръжението", заяви Терзиев, като отново посочи, като първа стъпка премахването на въжето, което е особено опасно.

Споровете за лифтовете на Витоша могат да придобият и международен отзвук. Собственик на "Витоша ски" е италианецът Ерих Гумерер, един от най-важните хора в световния лидер за изкуствен сняг "Техноалпин". От "Витоша ски" обжалваха заповедта на кмета на София с мотива, че в нея се цели да се отнеме собствеността и тя да се върне обратно в общината.

По отношение на бъдещето на съоръжението, кметът Терзиев каза, че то зависи от волята на собствениците, както и от волята на държавата.

„Ясно беше заявено от „Прогресивна България" по време на кампанията, че Витоша им е приоритет. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков също многократно е заявявал осигуряването на достъп с лифтове до Витоша като негов приоритет, така че се надявам всичко, което е казано, наистина да се случи, да има необходимата подкрепа от страна правителството, ако трябва законови промени, всичко, което е необходимо, за да може да бъде решен този толкова голям проблем за нашия град", каза Терзиев.

"Ние, като община, съвестно си изпълняваме задължението откъм устройствени планове, откъм опасни съоръжения, където има такива, да бъдат премахнати", каза още Васил Терзиев.

"Със съвместни усилия мисля, че стъпка по стъпка се приближаваме към това да има път, да има лифтове на Витоша след толкова години мъки за софиянци", допълни той.

През август тази година Столичният общински съвет на извънредно заседание прегласува изработването на проекти за специализирани подробни устройствени планове за нови въжени линии „Алеко 1" и „Княжево-Копитото".