Новият бюджет предвещава инфлация и обедняване за българските граждани.Това обяви от парламентарната трибуна Теменужка Петкова от ГЕРБ, която е и бивш финансов министър в кабинета "Желязков"

"ПГ ГЕРБ-СДС няма как да подкрепи такъв закон за бюджета, защото на първо място той предвижда много висока инфлация, съответно много по-високи цени, обедняване на българските граждани, води до увеличаване на данъчната тежест, до много по-висок дефицит и нов дълг, който е 8,6 млрд. евро.

Правителството на „Прогресивна България" дойде на власт с много ясната заявка, че няма да увеличава данъците. На какво станахме свидетели обаче - първата стъпка беше свързана с увеличаването на данъчната тежест за гражданите и българския бизнес", посочи Петкова.

" Ако погледнете разходите, ще видите, че на ниво консолидирана фискална програма има намаление от 835 милиона евро, но анализирайки текущите разходи, става ясно, че имаме увеличение с близо 2,5 милиарда евро. Увеличават се разходите за заплати, за социални осигурителни плащания", каза Петкова, цитирана от БТА.

Единствените разходи, които намаляват, са капиталовите, допълни Петкова. Те намаляват с 3,3 млрд. евро. И това е съвсем логично, не защото има някаква консолидация, реформи, а просто защото Националният план за възстановяване и устойчивост приключи, посочи депутатът. Като намаляват капиталовите инвестиции и капиталовите разходи, ще намаляват и разходите спрямо в брутния вътрешен продукт на страната. Но всичко това, което се случва, не е в резултат на реформи, не е в резултат на някакви мерки, на някакви рестрикции, които правителството е приложило. Всичко това е една огромна илюзия, коментира народният представител. И тя не може да бъде скрита от нашите очи и от очите на международните рейтингови агенции. Поради тази причина беше намалена и перспективата към кредитни рейтинги на България от Standard & Poor's. Вчера и Европейската комисия много ясно заяви, че всъщност това, което се случва с България, представлява особено сериозен случай на неизпълнение на мерките. И понеже чух колегите да обясняват, че едва ли днес сме получили някаква похвала за 2027 година, няма такова нещо, коментира още бившият финансов министър.

Казано е, че това е особено сериозен случай на неизпълнение на мерките, поради което Комисията предлага и на 11 декември Съветът на финансовите министри ще реши дали България да бъде санкционирана с 0,2% от БВП, т.е. 25 милиона евро, добави Петкова. Така че няма никаква хвалба в този доклад и той не касае опозицията или предишния управление, а управляващите от "Прогресивна България", заключи тя.

По отношение на най-социалния и най-щедрият бюджет трябва да отбележим два момента - правителството вдига данъците, взима от българските граждани и българския бизнес и казва, че дава много по-високи социални плащания и много по-социален бюджет, продължи депутатът от ПГ ГЕРБ-СДС.

За да имаме силни социални политики, трябва да имаме устойчиви публични финанси, трябва да имаме работеща икономика. Ако вие сега се хвалите с ръст на инвестициите, трябва да знаете, че това не се дължи на чара на правителството, това се дължи на членството на България в еврозоната, категорична е Теменужка Петкова.