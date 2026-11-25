И Апелативният съд в Пловдив отказа да замени доживотната му присъда с 30 г., в противен случай щеше да излезе на свобода до месеци

Осъденият на доживотен затвор за серия убийства Людовик Толумов, превърнал се в страшилище в Пловдивския регион в началото на века, няма да излезе скоро на свобода. И Апелативният съд след Окръжния отказа да замени доживотната му присъда с 30 години зад решетките, като определението на втората инстанция е окончателно. По закон след това произнасяне Толумов може да направи нов опит да напусне затвора най-рано след 2 години.

72-годишният сега Людовик Толумов беше задържан през август 2000 г., след като уби съучастника си Иван Серафимов-Сладкото, с когото изнасилиха младо момиче и убиха приятеля му. През май 2000 г. край Бяла река Толумов и Серафимов видели двама влюбени - Севгин и Руждие. Убили момчето, жестоко изнасилили Руждие и я наръгали многократно с нож. Решили, че тя е мъртва, и я изоставили. Момичето обаче оцеляло и след време помогнало за залавянето на Толумов, който вече беше умъртвил и Серафимов.

"Момчето ни напсува, ама нито на него, нито на момичето съм посегнал. Серафимов ги уби, мене ме осъдиха като съучастник. Аз убих убиец, той беше престъпник, ама за майка му е неин син, имам вина, ама не чак за доживотен затвор", каза пред Окръжния съд Толумов, когато се опита да убеди състава да намали присъдата му. Адвокатът му Николай Ангелов изтъкна, че Толумов има отработени 1490 дни, награждаван е 17 пъти, а вече пише и втора книга в затвора.

И първата, и втората инстанция обаче намират, че и след 26 години в затвора Толумов не се е превъзпитал достатъчно. „От представените доказателства и цялостното изследване на поведението на осъдения по време на изтърпяването на наложеното му наказание все още не може да се направи убедителен извод, че при него са налице данни за трайна, необратима и устойчива положителна промяна, която да му позволи пълноценна адаптация в обществото. Предсрочното условно освобождаване не е придобито право на осъдения, а привилегия, за която трябва да се положат значителни усилия", е записано в определението на Апелативният съд.

Толумов вече е излежал на 26 години в затвора и ако присъдата му беше намалена до 30 години, щеше да излезе на свобода след броени месеци заради отработените дни, 3 от които се броят за 2 зад решетките.

Преди убийствата Толумов е натрупал солидна криминална биография – първата му присъда е за кражба от 1978 г., следват още много престъпления от същия вид, набеждаване, грабежи на коли и др.